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Спектакль Все сначала

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О спектакле

Необычная комедия о силе женщин с Андреем Ильиным и Марией Порошиной

Представляем вам лирическую комедию Антуана Ро «Все сначала»! На сцене развернётся захватывающая история о женщине, способной вершить судьбы и управлять миром. Спектакль обещает море остроумных шуток и живого юмора в исполнении талантливых актеров, что не оставит зрителей равнодушными.

О сюжете

Жизнь не стоит на месте, и в современном мире женщины уже не сидят дома за вязанием, ожидая мужчин. Это век, когда они уверенно управляют своей судьбой. В тени сильных женщин мужская сила и лоск тускнеет. Однако, рассказ станет о том, как всё можно вернуть и начать с нуля! Как вновь стать успешным, привлекательным и обрести любовь, если рядом есть та единственная, которая в тебя верит.

В ролях

  • Андрей Ильин — народный артист России
  • Мария Порошина — заслуженная артистка Республики Южная Осетия
  • Полина Куценко — артистка театра и кино

Творческая команда

Режиссёр: Владимир Иванов
Перевод: Мария Стрелкова
Художник: Андрей Климов
Продюсер: Анастасия Могинова

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории о любви, надежде и женской силе!

Режиссер
Владимир Иванов
В ролях
Мария Порошина
Мария Порошина
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Полина Куценко

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Август
Октябрь
Ноябрь
30 августа воскресенье
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
4 октября воскресенье
19:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
22 ноября воскресенье
19:00
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12

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