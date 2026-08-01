Спектакль Все сначала

Представляем вам лирическую комедию Антуана Ро «Все сначала»! На сцене развернётся захватывающая история о женщине, способной вершить судьбы и управлять миром. Спектакль обещает море остроумных шуток и живого юмора в исполнении талантливых актеров, что не оставит зрителей равнодушными.
Жизнь не стоит на месте, и в современном мире женщины уже не сидят дома за вязанием, ожидая мужчин. Это век, когда они уверенно управляют своей судьбой. В тени сильных женщин мужская сила и лоск тускнеет. Однако, рассказ станет о том, как всё можно вернуть и начать с нуля! Как вновь стать успешным, привлекательным и обрести любовь, если рядом есть та единственная, которая в тебя верит.
Режиссёр: Владимир Иванов
Перевод: Мария Стрелкова
Художник: Андрей Климов
Продюсер: Анастасия Могинова
Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории о любви, надежде и женской силе!