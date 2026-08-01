Спектакль Все сначала

Необычная комедия о силе женщин с Андреем Ильиным и Марией Порошиной

Представляем вам лирическую комедию Антуана Ро «Все сначала»! На сцене развернётся захватывающая история о женщине, способной вершить судьбы и управлять миром. Спектакль обещает море остроумных шуток и живого юмора в исполнении талантливых актеров, что не оставит зрителей равнодушными.

О сюжете

Жизнь не стоит на месте, и в современном мире женщины уже не сидят дома за вязанием, ожидая мужчин. Это век, когда они уверенно управляют своей судьбой. В тени сильных женщин мужская сила и лоск тускнеет. Однако, рассказ станет о том, как всё можно вернуть и начать с нуля! Как вновь стать успешным, привлекательным и обрести любовь, если рядом есть та единственная, которая в тебя верит.

В ролях

Андрей Ильин — народный артист России

Мария Порошина — заслуженная артистка Республики Южная Осетия

Полина Куценко — артистка театра и кино

Творческая команда

Режиссёр: Владимир Иванов

Перевод: Мария Стрелкова

Художник: Андрей Климов

Продюсер: Анастасия Могинова

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории о любви, надежде и женской силе!