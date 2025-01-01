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Ищу мужа
Билеты от 10₽
Киноафиша Ищу мужа

Спектакль Ищу мужа

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 10₽

О концерте/спектакле

Комедия о поисках любви в постановке Гарольда Стрелкова

«Ищу мужа» — это трогательная и смешная комедия, где одно маленькое объявление в газете меняет судьбу героев. Оказавшись на перекрестке прошлого и настоящего, герои сталкиваются с забавными и романтическими ситуациями, которые приведут их к совершенно неожиданной развязке.

О чем спектакль?

В центре истории — одинокая женщина, которая решается на отчаянный шаг: публикует объявление с простой фразой — «Ищу мужа». Но она даже не подозревает, как сильно это событие изменит ее жизнь. Вокруг неё начинает разыгрываться целый водоворот романтических и комичных ситуаций, а за масками претендентов скрываются самые неожиданные личности.

Постановка и актеры

Эту историю о поисках счастья и новой любви воплотил на сцене талантливый режиссер Гарольд Стрелков, придав классическому сюжету современные нотки. Спектакль наполнен юмором, романтикой и легкой драмой, которая делает его особенно близким зрителю.

Звезды на сцене

В спектакле задействованы известные и любимые актёры театра и кино, чьи образы сделают историю еще более яркой и запоминающейся.

Почему стоит посмотреть?

«Ищу мужа» — это не просто комедия, это спектакль о том, как важно не забывать о прошлом, но и не бояться делать шаг навстречу новому. Смешные и трогательные моменты, непредсказуемые повороты сюжета и нежная романтика сделают этот вечер по-настоящему незабываемым.

Не упустите шанс увидеть, как одна короткая фраза может перевернуть жизнь!

Режиссер
Гарольд Стрелков
В ролях
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Мария Порошина
Мария Порошина
Владислав Котлярский
Владислав Котлярский
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 10 ₽
15 сентября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1000 ₽
6 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа Ищу мужа

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