Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Анна Меликян
Награды
Награды и номинации Анна Меликян
Anna Melikian
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Анна Меликян
Сандэнс 2008
Мировое кино – драматургия
Победитель
Мировое кино – драматургия
Номинант
Кинотавр 2015
Премия Гильдии кинопродюсеров России
Победитель
Полнометражный фильм
Победитель
Кинотавр 2014
Лучшая режиссура
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
Берлинале 2008
Панорама
Победитель
Темные ночи 2020
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2007
Полнометражный фильм
Номинант
После «Вовки» и «Простоквашино» Андреасяны взялись за перезапуск «Следствия ведут Колобки»: вместо 4 серий теперь будет 52
Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе
На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест)
«Такой абсурд!»: в Госдуме ответили на призыв запретить «Машу и Медведя» — мультфильм все-таки разрушает, но вовсе не традиции
Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам
Сидни Суини, подержи его мартини: Вильнев не нашел нового Бонда до сих пор – 72-летний Броснан готов спасти франшизу
Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит
Король лев всего лишь 5-й, Миядзаки вообще в хвосте: в Collider назвали лучшие мультфильмы 90-х – №1 в России даже не помнят
Джоффри и Серсея на его фоне – милые щенки: в «Межевом рыцаре» вернется самый омерзительный злодей в истории «Игры престолов»
Воротите нос от «Евангелиона»? А вы точно его правильно поняли? Объясняем «как для детей» самый сложный момент культового аниме 90-х
«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667