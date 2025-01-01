Меню
Айлин Эткинс
Награды
Награды и номинации Айлин Эткинс
Eileen Atkins
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Айлин Эткинс
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Best Actress
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
