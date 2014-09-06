Пожив в городе, Андрей Ходас возвращается к земле и селится на хуторе. Однако стремительно разрастающийся город настигает его и здесь. Пара молодых и энергичных бизнесменов намерена выкупить живописный уголок для нового строительства и пытается выселить его немногочисленных обитателей. Спасая свой хрупкий мир от вторжения и разрушений, Андрей помогает всей семье вспомнить о своих корнях и распутать проблемы, казавшиеся неразрешимыми в суетливой атмосфере городской жизни.
|13 октября 2014
|Беларусь