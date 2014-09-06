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Киноафиша Фильмы Белые Росы. Возвращение

Белые Росы. Возвращение

Belye Rosy. Vozvrashchenie 18+
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О фильме

Пожив в городе, Андрей Ходас возвращается к земле и селится на хуторе. Однако стремительно разрастающийся город настигает его и здесь. Пара молодых и энергичных бизнесменов намерена выкупить живописный уголок для нового строительства и пытается выселить его немногочисленных обитателей. Спасая свой хрупкий мир от вторжения и разрушений, Андрей помогает всей семье вспомнить о своих корнях и распутать проблемы, казавшиеся неразрешимыми в суетливой атмосфере городской жизни.

Страна Беларусь
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 6 сентября 2014
Дата выхода
13 октября 2014 Беларусь
Производство Беларусьфильм
Другие названия
Belye Rosy. Vozvrashchenie, Белые росы. Возвращение
Режиссер
Александра Бутор
В ролях
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Сергей Жбанков
Анна Полупанова
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.9
Оцените 12 голосов
4.1 IMDb
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