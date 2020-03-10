«Хороший доктор»: Рецензия Киноафиши

Серж — единственный врач, оставшийся на дежурстве в канун Рождества. Он уже немолод, сварлив, достаточно резок с пациентами, когда они слишком болтливы. Череда больных кажется бесконечной, но всего один телефонный звонок способен взволновать его. Мужчина стремится к Розе, бывшей девушке своего сына, с которой их связывает общая трагедия. У ее квартиры Серж сталкивается с Малеком, доставщиком еды. Их пути пересекутся и после, когда у доктора сначала заболит поясница, а потом в попытке сделать укол он попадет в нерв и будет неспособен сделать и шага за пределы салона своего автомобиля. Теперь Малек в перерывах между доставкой лобстеров следует по экстренным вызовам и играет роль спасителя в белом халате, пока Серж ставит по телефонной гарнитуре диагноз. Ночь предстоит долгая, да и чего только в канун праздника ни происходит… Смогут ли герои повлиять друг на друга и изменить свою жизнь?

Хороший доктор

Комедии Тристана Сегела могут показаться достаточно бестолковыми. «Снова 16» была историей лощеного философа и по совместительству юриста, который в свои тридцать вдруг переживает запоздалый переходный период из-за специфического расстройства личности. Но, пройдя через все не опробованные ранее разнузданные ритуалы юности (от многочасовых игр в приставку до алкогольной интоксикации и курения марихуаны), герой начинает лучше понимать как себя, так и своего младшего брата. Второй фильм Сегела «Пересдача» заявлял конфликт все тех же потребностей в веселье уже двадцатилетних и тягот ответственности перед получением высшего образования. В «Хорошем докторе» лирический герой вырос: теперь этот вчерашний раздолбай — доставщик еды, у которого появляется собственный зрелый ментор. Блиставший у Блие в «Вечернем платье» Мишель Блан играет облегченную драматическую версию Скруджа — плюс личная драма, минус карикатурность. Впрочем, истоки этого экранного дуэта (Малека играет стенд-ап комик Хаким Джемили, для которого это дебют в кино) лежат намного глубже — Сегела заигрывает с кодом из «Беглецов» и прочих комедий, в которых сталкиваются экранные противоположности, дополняющие друг друга.

Хороший доктор

Сегела не изобретает велосипед, стержень классической французской комедии работает и здесь. Пусть юмор «Доктора» временами попадает мимо цели, обаяние тандема Блана и Джемили искупает многие огрехи. Но что в самом деле позволяет казаться фильму более зрелым по сравнению с предыдущими работами режиссера, так это операторское мастерство Фредерика Нуаромма, ответственного ранее за переполненный нежностью кадр «Хеди» и чувствительную подвижность камеры в «Дорогом сыне» талантливого тунисца Мохамеда Бен Аттиа. Париж глазами Нуаромма — это город цвета сепии. Зритель видит его преимущественно через перспективу главных героев — сквозь стекло автомобиля, на котором танцуют блики от света фонарей, пробивающегося через разводы моросящего дождя. И дорога для Сержа и Малека проходит через кажущуюся нескончаемой улицу, дома которой срослись в единую стену.

Хороший доктор

Где-то к исходу первого часа «Доктор» начинает буксовать, поскольку сосредоточение нелепиц, случающихся во время ночных вызовов врачей, становится слишком надуманным. В этот момент Сегела переводит акцент на драму Сержа, чьи взаимоотношения с Розой придают образу достаточно драматизма, чтобы он казался более глубоким, чем в любой другой проходной праздничной комедии. Впрочем, Блан может сыграть что угодно. «Доктор» вышел во Франции под Рождество и к третьему уик-энду прибавил в количестве пришедших на него зрителей. Даже в условиях жанра это не выдающееся кино, но оно полно рождественского уюта, который неизбежно передается и зрителю, — отсюда и повышенный спрос на родине. Для немалого числа поклонников французской комедии этот фильм станет хорошим лекарством от весенней тоски.

Антон Фомочкин