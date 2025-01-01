Меню
Mo'Nique
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Сандэнс 2009 Сандэнс 2009
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
