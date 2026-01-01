Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Зак Брафф
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Награды и номинации Зак Брафф
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Награды и номинации Зак Брафф
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший поцелуй
Номинант
Breakthrough Male
Номинант
Сандэнс 2004
Драматургия
Номинант
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