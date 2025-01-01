Меню
Киноафиша Персоны Саманта Мортон Награды

Награды и номинации Саманта Мортон

Награды и номинации Саманта Мортон
Оскар 2004 Оскар 2004
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2000 Оскар 2000
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Actress
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004 MTV Movie & TV Awards 2004
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
