Саманта Мортон
Награды
Награды и номинации Саманта Мортон
Samantha Morton
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Саманта Мортон
Оскар 2004
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2000
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA 2024
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA 2010
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA 2020
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Actress
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
