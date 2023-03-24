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Киноафиша Новости Netflix выпустил полноценный трейлер мини-сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

Netflix выпустил полноценный трейлер мини-сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

24 марта 2023 12:03
Netflix выпустил полноценный трейлер мини-сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

Спин-офф популярного сериала о любви в альтернативной Англии XIX века выйдет на экраны в начале мая.

Стрим-сервис Netflix поделился полноценным трейлером мини-сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов», являющегося спин-оффом шоу «Бриджертоны». Главные роли в проекте сыграли Индия Риа Амартейфио («Сексуальное просвещение»), Кори Милкрит («Песочный человек»), Мишель Фэйрли («Игра престолов»), Голда Рошевель («Дюна») и Арсима Томас («Любовь как искусство»).

Сериал повествует о первых днях брака юной королевы Шарлотты (Амартейфио) и короля Джорджа (Милкрит). В новом ролике молодая Шарлотта представлена как умная и дерзкая девушка, которая не намерена мириться с тем, что ее семья выдала ее замуж за короля Англии, несмотря на то, что она с ним даже не знакома. Через некоторое время героиня встречает своего будущего мужа и все же проникается к нему теплыми чувствами. Вместе они стремятся поддерживать друг друга в непростом деле управления страной. Однако властная свекровь Шарлотты (Фэйрли) считает, что только она имеет право решать, как будет развиваться их брак. В трейлере также показан момент знакомства королевы с юной леди Дэнбери (Томас), которая становится важной частью ее окружения.

Режиссером сериала выступает Том Верика («Изобретая Анну»). Функции шоураннера выполняет Шонда Раймс («Пожарная часть 19»). Помимо сериала, Раймс работает над романом в соавторстве с создательницей оригинальной книжной серии «Бриджертоны» Джулией Куинн, который также будет посвящен истории любви юных Джорджа и Шарлотты. Книга поступит в продажу этой весной.

Премьера «Королевы Шарлотты: История Бриджертонов» состоится на Netflix 4 мая.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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