В ролях
Инна Хардвик
Barry McKenna
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Колин МакИвор
Сценарист
Колин МакИвор, Aisling Corristine
Композитор
Phil Kieran
Детали фильма
Страна
Ирландия
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
28 апреля 2026
Премьера в мире
22 февраля 2026
Дата выхода
|27 марта 2026
|Великобритания
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|15
|27 марта 2026
|Ирландия
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|6 августа 2026
|Украина
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Сборы в мире
$201 146
Производство
Picture Locked Productions, Blue Ink Films, Next Wednesday Productions
Другие названия
No Ordinary Heist, Ληστεία χωρίς όρια