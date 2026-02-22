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Постер фильма No Ordinary Heist
6.3
Киноафиша Фильмы No Ordinary Heist
6.3

No Ordinary Heist

, 2026
No Ordinary Heist
Ирландия / драма
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Постер фильма No Ordinary Heist
6.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Эдди Марсан
Эдди Марсан
Richard Murray
Инна Хардвик
Barry McKenna
Мишель Фэйрли
Мишель Фэйрли
Mags Fulton
Ева Бертистл
Ева Бертистл
Celine Murray
Donal O'Hanlon
Geoff
Steven Calvert
Graham
J.B. Moore
Tracksuit
Десмонд Иствуд
Десмонд Иствуд
Red
Джонатан Харден
Джонатан Харден
Pete
Paddy Jenkins
Jim
Forrest Bothwell
Уна Кэрилл
Режиссер Колин МакИвор
Сценарист Колин МакИвор, Aisling Corristine
Композитор Phil Kieran
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 28 апреля 2026
Премьера в мире 22 февраля 2026
Дата выхода
27 марта 2026 Великобритания 15
27 марта 2026 Ирландия
6 августа 2026 Украина
Сборы в мире $201 146
Производство Picture Locked Productions, Blue Ink Films, Next Wednesday Productions
Другие названия
No Ordinary Heist, Ληστεία χωρίς όρια

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 21 марта 2026

Отзывы о фильме

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