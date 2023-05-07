Тео Рихтер — дублинский следователь, собирающийся на пенсию. Но отдохнуть мужчине не удается: едва он получает увольнение, его вызывают расследовать очередное запутанное дело, которое под силу только ему. В новозеландской глуши пропала пара туристов из Ирландии. Интересно, что это не первый похожий случай в этом месте. Ранее трупы пропавших были обнаружены у водопада, окруженного мистическими символами. Задача Рихтера — успеть найти своих земляков до того, как они тоже окажутся там. Помочь ему берется представительница местной полиции Диана Гуйя. У девушки сложное прошлое, и ей предстоит разобраться как в нем, так и в порученном деле.