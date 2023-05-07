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Постер сериала Исчезнувшие
Постер сериала Исчезнувшие
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Исчезнувшие

Исчезнувшие (2023 - …)

The Gone 18+
Год выпуска 2023
Страна Новая Зеландия/Ирландия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал TVNZ 2
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Тео Рихтер — дублинский следователь, собирающийся на пенсию. Но отдохнуть мужчине не удается: едва он получает увольнение, его вызывают расследовать очередное запутанное дело, которое под силу только ему. В новозеландской глуши пропала пара туристов из Ирландии. Интересно, что это не первый похожий случай в этом месте. Ранее трупы пропавших были обнаружены у водопада, окруженного мистическими символами. Задача Рихтера — успеть найти своих земляков до того, как они тоже окажутся там. Помочь ему берется представительница местной полиции Диана Гуйя. У девушки сложное прошлое, и ей предстоит разобраться как в нем, так и в порученном деле.

Исчезнувшие - трейлер первого сезона
Исчезнувшие  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ричард Флуд
Ричард Флуд
Ману Беннетт
Ману Беннетт
Мэтт Вилан
Мэтт Вилан
Кэролин Брекен
Кэролин Брекен
Эдвин Райт
Акушла-Тара Куп
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Исчезнувшие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
Исчезнувшие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 6 эпизодов
 
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