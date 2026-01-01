Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Брайан Сингер
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Награды и номинации Брайана Сингера
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Награды и номинации Брайана Сингера
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 1993
Драматургия
Победитель
Драматургия
Победитель
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