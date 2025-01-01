Меню
Орсон Уэллс
Награды
Награды и номинации Орсон Уэллс
Orson Welles
Награды и номинации Орсон Уэллс
Оскар 1971
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1942
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1966
Технический главный приз
Победитель
Премия к 20-летию
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1959
Лучший актер
Победитель
Каннский кинофестиваль 1952
Главный приз фестиваля
Победитель
Золотой глобус 1982
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1970
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2018
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1962
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1947
Grand International Award
Номинант
Золотая малина 1983
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Берлинале 1968
Золотой берлинский медведь
Номинант
