Хэл Эшби
Награды
Награды и номинации Хэл Эшби
Hal Ashby
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Хэл Эшби
Оскар 1968
Лучший монтаж
Победитель
Оскар 1979
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1967
Лучший монтаж
Номинант
Каннский кинофестиваль 1980
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1977
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1974
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучший режиссёр
Номинант
