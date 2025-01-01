Меню
Киноафиша Персоны Сэм Мендес Награды

Награды и номинации Сэм Мендес

Награды и номинации Сэм Мендес
Оскар 2000 Оскар 2000
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший британский фильм
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Победитель
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
 Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002 Венецианский кинофестиваль 2002
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2022 Кинофестиваль в Торонто 2022
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1999 Кинофестиваль в Торонто 1999
Приз зрительских симпатий
Победитель
