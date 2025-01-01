Меню
Сэм Мендес
Награды
Награды и номинации Сэм Мендес
Sam Mendes
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Сэм Мендес
Оскар 2000
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 2020
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2020
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший британский фильм
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Победитель
BAFTA 2013
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2017
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2022
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1999
Приз зрительских симпатий
Победитель
