Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Павел Лунгин
Награды
Награды и номинации Павел Лунгин
Pavel Lungin
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Павел Лунгин
Каннский кинофестиваль 1990
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1992
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Сандэнс 2007
Мировое кино – драматургия
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2016
Приз зрительских симпатий
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2005
Полнометражный фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2000
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1996
Полнометражный фильм
Номинант
Есть даже жуткая версия «Игры престолов»: 3 книги Стивена Кинга, которые просто умоляют об экранизации
Откуда в «Безумном Максе» берется бензин, если мир давно сгорел? Разбираем странную логику популярнейшего постапокалипсиса
От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск
Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет
Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы
Две крепости в фильмах «Властелин колец» совсем не такие как у Толкина: Джексон специально поменял канон, но фанаты возмущаются зря
Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж
«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон
Лишь один фильм XXI века Нолан любит настолько, что готов пересматривать каждый год: в России комедию считают «сортирной»
«Ближе к всех к оригиналу»: «Август» с Безруковым переплюнул «В августе 44-го» — сравнения с «Ночным дозором» были неспроста
Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667