Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»

«Челюсти» были хитом, но этот фильм молча переплюнул размах Спилберга: все из-за одного решения режиссера

Так убили Артура в конце первого сезона или нет? Рассказываем, что могут показать в продолжении «Дома Гиннесса»

На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»

Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго

«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам

Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде

«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя

Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя

Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот