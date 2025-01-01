Меню
Джим Шеридан
Награды
Награды и номинации Джим Шеридан
Jim Sheridan
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джим Шеридан
Оскар 2004
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1994
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1990
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Берлинале 1998
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1994
Золотой берлинский медведь
Победитель
