Персоны
Кэтрин Бигелоу
Награды
Награды и номинации Кэтрин Бигелоу
Kathryn Bigelow
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кэтрин Бигелоу
Оскар 2010
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 2013
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Победитель
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Победитель
BAFTA 2010
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Best Director
Победитель
BAFTA 2013
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Best Director
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
SIGNIS Award
Победитель
Sergio Trasatti Award
Победитель
Human Rights Film Network Award
Победитель
Best Film in Competition
Победитель
Golden Lion
Номинант
