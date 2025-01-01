Меню
Персоны
Мина Сувари
Награды
Награды и номинации Мина Сувари
Mena Suvari
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Performer in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
