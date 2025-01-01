Меню
Фрэнк Синатра
Награды
Награды и номинации Фрэнк Синатра
Frank Sinatra
Награды и номинации Фрэнк Синатра
Оскар 1971
Jean Hersholt Humanitarian Award
Победитель
Оскар 1954
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1946
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1956
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1971
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1958
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1954
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1964
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Outstanding Comedy-Variety, Variety or Music Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Variety or Musical Program - Variety and Popular Music
Номинант
Outstanding Variety or Musical Program - Variety and Popular Music
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Variety or Musical Program
Номинант
Outstanding Variety or Musical Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1956
Best Male Singer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Foreign Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1973
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
