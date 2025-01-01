Меню
Награды и номинации Роба Маршалла

Rob Marshal
Оскар 2003 Оскар 2003
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Победитель
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Outstanding Choreography
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Choreography
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Choreography
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Choreography
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Feature Film
Номинант
 Feature Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
David Lean Award for Direction
Номинант
