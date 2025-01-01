Меню
Персоны
Роб Маршалл
Награды
Награды и номинации Роба Маршалла
Rob Marshal
Награды
Награды и номинации Роба Маршалла
Оскар 2003
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Победитель
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Outstanding Choreography
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Choreography
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Choreography
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Choreography
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Feature Film
Номинант
Feature Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
David Lean Award for Direction
Номинант
