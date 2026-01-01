Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Мишель Гондри
Награды
Награды и номинации Мишель Гондри
Michel Gondry
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Награды
Награды и номинации Мишель Гондри
Оскар 2005
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Каннский кинофестиваль 2023
Две недели режиссеров
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Золотая камера
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
David Lean Award for Direction
Номинант
Берлинале 2025
«Поколение Кплюс» — лучший фильм
Победитель
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