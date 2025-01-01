Меню
Персоны
Фэй Данауэй
Награды
Награды и номинации Фэй Данауэй
Faye Dunaway
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Фэй Данауэй
Оскар 1977
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1975
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1968
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1977
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1994
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 1982
Худшая женская роль
Победитель
Золотая малина 1998
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1997
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1990
Худшая актриса десятилетия
Номинант
Золотая малина 1985
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1984
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1981
Худшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
