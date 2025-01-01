Меню
Изабель Юппер
Награды
Награды и номинации Изабель Юппер
Isabelle Huppert
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Изабель Юппер
Оскар 2017
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Премия Kering «Женщины в движении»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2001
Лучшая актриса
Победитель
Каннский кинофестиваль 1978
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2019
Best Movie Achievement International Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2005
Special Lion for the Overall Work
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1995
Лучшая актриса
Победитель
Best Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1988
Лучшая актриса
Победитель
Берлинале 2022
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
ММКФ 2008
Верю. Константин Станиславский
Победитель
Берлинале 2002
Выдающиеся художественные достижения
Победитель
Выдающиеся художественные достижения
Победитель
ММКФ 1991
Лучшая актриса
Победитель
