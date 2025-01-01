Меню
Мишель Йео
Награды
Награды и номинации Мишель Йео
Michelle Yeoh
Награды и номинации Мишель Йео
Оскар 2023
Лучшая женская роль
Победитель
Каннский кинофестиваль 2023
Премия Kering «Женщины в движении»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2009
Дань уважения
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2022
Премия «Поделись ее путешествием»
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
