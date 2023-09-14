В прокате появилась комедия «Париж. Всё включено» с Дэни Буном и Шарлоттой Генсбур

Сегодня в российский прокат выходит франко-бельгийский комедийный фильм «Париж. Всё включено» с Дэни Буном, Кадом Мерадом и Шарлоттой Генсбур в главных ролях.

Главный герой — мужчина по имени Тридан (Бун), который все пятьдесят лет своей жизни провел в курортном мексиканском городке. С детства Тридан страдал от того, что другие ребята, с которыми ему удавалось подружиться, были лишь туристами, потому вскоре безвозвратно уезжали. Кроме того, главный герой совсем не знает другой жизни, кроме пляжной, поэтому, например, никогда не носил ботинки.

Однако однажды Тридан решает кардинально изменить свою жизнь, отправившись в Париж на поиски повзрослевшей девочки Виолетты, в которую он был влюблен в юные годы. Прибыв во французскую столицу, Тридан поселяется у своего сводного брата Луи (Мерад), о котором он ранее даже не знал. Луи совершенно не рад незваному гостю. Чтобы поскорее выдворить Тридана, находчивый парижанин просит свою знакомую Роксану (Генсбур) выдать себя за Виолетту.

Бун не только сыграл главную роль, но также выступил режиссером и сценаристом фильма. Примечательно, что это уже его третий совместный проект с Мерадом после «Бобро поржаловать!» (2008) и «Любовь от всех болезней» (2014).

Прокатом «Парижа. Всё включено» в России занимается компания МВК.