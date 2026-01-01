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Фильмография
Лан Куин
Lan Qin
Киноафиша
Персоны
Лан Куин
Лан Куин
Lan Qin
Дата рождения
17 июля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Шэньян, Китайская Народная Республика
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Лан Куин
Родилась 17 июля 1981 года. Китай.
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8.1
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Фильмография Лан Куин
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драма, мелодрама, дорама
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8.1
Покорение дворца Яньси
драма, мелодрама, исторический, дорама
2018, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7.8
Город жизни и смерти
City of Life and Death
исторический, драма, военный
2009, Китай / Гонконг
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