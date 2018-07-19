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Постер сериала Покорение дворца Яньси
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Киноафиша Сериалы Покорение дворца Яньси

Покорение дворца Яньси (2018 - 2018)

Story of Yanxi Palace 18+
Год выпуска 2018
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 52 часа 30 минут

О чем сериал

Сериал «Покорение дворца Яньси» – это китайская историческая комедийная мелодрама о судьбе молодой наложницы Вэй Инло. Девушка появляется на свет в знатной и богатой семье, но ее сестру, служащую во дворце, кто-то убивает. Тогда героиня решает сама подобраться к королевской семье и узнать правду о творящихся при дворе кознях. Императрица оказывается доброй и отзывчивой женщиной и уговаривает Вэй Инло отказаться от мести. Перед своей смертью она завещает девушке заботу о своем венценосном супруге – императоре Цяньлуне.

В ролях
В ролях
Не Юань
Цинь Лань
У Цзиньянь
Лю Эньшан
Чармейн Ше
Анна Фан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Покорение дворца Яньси - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 70 эпизодов
 
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