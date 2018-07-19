Сериал «Покорение дворца Яньси» – это китайская историческая комедийная мелодрама о судьбе молодой наложницы Вэй Инло. Девушка появляется на свет в знатной и богатой семье, но ее сестру, служащую во дворце, кто-то убивает. Тогда героиня решает сама подобраться к королевской семье и узнать правду о творящихся при дворе кознях. Императрица оказывается доброй и отзывчивой женщиной и уговаривает Вэй Инло отказаться от мести. Перед своей смертью она завещает девушке заботу о своем венценосном супруге – императоре Цяньлуне.