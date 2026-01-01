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Юаньюань Гао
Yuanyuan Gao
Киноафиша
Персоны
Юаньюань Гао
Юаньюань Гао
Yuanyuan Gao
Дата рождения
5 октября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Фэнтай, Китайская Народная Республика
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Юаньюань Гао
Родилась 5 октября 1979 года. Пекин, Китай.
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7.8
Город жизни и смерти
(2009)
6.8
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(2006)
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(2013)
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триллер, драма
2012, Китай
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исторический, драма, военный
2009, Китай / Гонконг
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Младенец на $30 000 000
Bo bui gai wak
комедия, боевик, драма
2006, Гонконг
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