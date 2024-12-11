Евгений Миронов: у него более 100 фильмов и ни одной жены

Жизнь Евгения Миронова — это яркая история, наполненная творческими победами, глубокими ролями и кропотливой работой. Это редкий актёр, который сумел реализоваться и на сцене, и в кино. Сегодня расскажем биографию артиста Евгения Миронова. Как он начинал, первые победы и постепенный приход к успеху. Также поговорим о личной жизни, семье и детях Евгения Миронова.

Детство Евгения Миронова

Евгений Миронов не имеет никакой родственной связи с Андреем Мироновым, они однофамильцы. Наш Миронов родился в 1966 году в небольшом поселке Татищево-5 (ныне Светлый) Саратовской области. С ранних лет он проявлял интерес к сцене: участвовал в драматическом кружке, играл на флейте и танцевал в ансамбле. Его родители сами любили театральное искусство и вдохновили сына на творческий путь. Именно благодаря семейной поддержке и влюбленности в искусство маленький Женя осознал, что его судьба — сцена. В 1982 году, закончив восьмилетнее обучение в школе, Евгений поступил в театральное училище в Саратове. После получения диплома, Миронову сразу предложили работу в Саратовском ТЮЗе. Казалось бы, удача. Но наш герой решился на большее. Он отказался от работы и отправился в Москву с амбициозной мечтой — выступать на большой сцене.

И здесь Миронову повезло — молодой человек попал на курс Олега Табакова, который сразу увидел в молодом актере огромный потенциал. Правда была проблема — у Табакова был уже второй курс. Но он предложил Миронову испытательный срок в две недели, если тот покажет себя, Табаков возьмёт его на курс. После завершения двухнедельного испытания Миронов показал себя блестяще, поэтому его зачислили на второй курс Школы-студии МХАТ. Именно здесь началась активная работа в театре и закладывались основы будущего успеха.

Миронов — театральный актёр

В 1990 году, окончив Школу-студию МХАТ, Евгений начал свою театральную карьеру в знаменитой «Табакерке». Этот театр стал для него настоящим домом, где он провел более десяти лет. Миронов воплотил образ в таких знаковых постановках, как:

— «Матросская тишина» (1991) — спектакль по пьесе Александра Галича, где он сыграл непростую и трогательный образ инвалида Второй мировой войны.

— «Обыкновенная история» — постановка по мотивам романа Гончарова, где он предстал в образе Александра Адуева.

— «Страсти по Бумбарашу» — музыкальная пьеса, где Миронов проявил не только драматический, но и музыкальный талант.

В 2000 Табакова назначили художественным руководителем МХТ им. Чехова. Сюда он взял с собой и часть учеников, в том числе и Миронова. Среди его заметных работ — роли в «Ревизоре», «Чайке» и других классических произведениях, которые закрепили за ним статус одного из лучших исполнителей ролей своего поколения. На это повлияли и многочисленные фильмы с Евгением Мироновым.

Евгений Миронов и Олег Табаков, источник: Legion-Media

Миронов — актёр кино

Первые шаги актера в кинематографе были сделаны в 1988 году в фильме «Жена керосинщика». Но настоящая внимание публики увеличилось после выхода картины «Любовь», в которой Миронов исполнил ведущую роль. После этого он регулярно совмещал театральную работу со съёмками. Одним из главных успехов стала роль князя Мышкина в сериале «Идиот».

Особое место занимают фильмы Евгения Миронова про войну. Вы точно их видели. Среди лучших фильмов Евгения Миронова «В августе 44-го» и «Анкор, еще анкор!». Эти военные фильмы Евгения Миронова стали настоящими шедеврами отечественного кинематографа. Его персонажи, исполненные в таких фильмах, как «Космос как предчувствие», «Охота на пиранью» и «Сердце Пармы», показали, насколько разноплановым может быть талант актера.

Евгений также воплощал на экране исторических личностей, например, Владимира Ленина в сериале «Демон революции». К его лучшим ролям также можно отнести проекты в фантастическом сериале «Пробуждение» и фильме «Северный полюс — 8». Фильмы с участием Евгения Миронова составляют внушительный список, где свыше 100 проектов.

Миронов — руководитель

С 2006 года Евгений Миронов взял на себя должность художественного руководителя Театра Наций, который при нем преобразился в одну из ведущих театральных площадок России. Под его руководством были созданы экспериментальные постановки:

— «Рассказы Шукшина» (2008) — моноспектакль, в котором Миронов блестяще перевоплощается в героев Василия Шукшина.

— «Гамлет | Коллаж» (2014) — современная интерпретация трагедии Шекспира, созданная Робертом Лепажем.

— «Вишневый сад» (2019) — смелая трактовка Чехова в постановке Роберта Уилсона.

В театр Миронов привлёк таких известных постановщиков, как Питер Штайн, Эймунтас Някрошюс и Деклан Доннеллан. Эти работы позволили ему выйти на международный уровень и завоевать признание за пределами России. Также при нём театр взял курс на сотрудничество со всем миром. Это одно из редких мест в России, где можно встретить имена режиссёров из США, Европы, Японии и многих других стран. Здесь же Евгений реализовал западную театральную модель. У Театра Наций нет труппы. Артисты подбираются отдельно под каждый спектакль, что даёт исполнителям большую творческую свободу.

Общественная деятельность и текущие проекты

Помимо театральной деятельности и кинематографа, Миронов активно вовлечён в благотворительность. Он является членом попечительского совета фондов «Со-единение» и «Жизнь в движении», оказывает поддержку ветеранам искусства через фонд «Артист». С 2010 года он курирует Фестиваль театров малых городов России, способствуя расширению театральных горизонтов в регионах.

Сейчас актёр Евгений Миронов находится в Москве, он активно развивает свою карьеру. В 2024 году его вовлекли в постановку «Русский крест» на сцене Театра на Таганке. Кроме того, он продолжает быть верен своему театру, где реализует амбициозные проекты. Миронова можно встретить на многих уличных фестивалях Москвы, он читает стихи и даёт сольные выступления.

Евгений Миронов на презентации фильма «Время первых» в РКК «Энергия», источник: Legion-Media

Личная жизнь Евгения Миронова

Здесь очень мало конкретики. Известно, что Миронов не был женат. Свою личную жизнь он держит под замком. Хотя иногда что-то в инфополе проходило. Так Миронову приписывают романы с актрисами Анастасией Заворотнюк, Алёной Бабенко, Юлией Пересильд, женой сенатора Ольгой Слуцкой, балериной Ульяной Лопаткиной. Ни один роман не сложился по что-то серьёзное, после каждого раза Миронов говорил одну фразу, что его семья — это сцена. До конца неизвестно, насколько это правда. Есть слух, что все пассии Миронова проходят тщательный отбор от его матери. Так, например, Алёна Бабенко ей категорически не понравилась. Насколько это правда — неизвестно. Но факт — Миронов действительно всего себя отдаёт сцене и кино.

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