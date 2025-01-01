Меню
Paul Dano
Каннский кинофестиваль 2018 Каннский кинофестиваль 2018
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Сандэнс 2018 Сандэнс 2018
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
