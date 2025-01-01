Меню
Винсент Галло
Награды
Награды и номинации Винсента Галло
Vincent Gallo
Награды
Награды и номинации Винсента Галло
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Лучший актер
Победитель
Golden Lion
Номинант
Best Short Film
Номинант
Сандэнс 1998
Драматургия
Номинант
