Персоны
Бетти Томас
Награды
Награды и номинации Бетти Томас
Betty Thomas
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Бетти Томас
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1985
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Directing for a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
