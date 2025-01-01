Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Гэрри Маршалл Награды

Награды и номинации Гэрри Маршалл

Garry Marshall
Награды и номинации Гэрри Маршалл
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972 Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Series - Comedy
Номинант
 Outstanding Series - Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1971 Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding New Series
Номинант
 Outstanding Series - Comedy
Номинант
 Outstanding New Series
Номинант
 Outstanding Series - Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотая малина 2012 Золотая малина 2012
Худший режиссер
Номинант
Как «Оно: Добро пожаловать в Дерри» связано с «Побегом из Шоушенка»? Кажется, HBO соединяет самые страшные миры Кинга
«Вот и сказочке конец!»: угадайте, из каких советских фильмов эти 5 бабушек — тест для настоящих знатоков
«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя», а ее просмотрели почти 213 млн раз
«Алиса чисто Капитан Марвел»: ИИ превратил 9 мультяшек СССР в людей – у зрителей сразу нашлось 3 фаворита (фото)
Кармен в «Танцах со звездами», от Джуни остался только голос: что стало со звездами «Детей шпионов» — за 24 года порвали с большим кино (фото)
Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал
Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)
Дуэли за кулисами, но не на шпагах: «Трех мушкетеров» могли показать по ТВ еще в 1978 году — но фильм пылился на полке
Док Браун удружил так удружил: Марти минимум трижды погиб в «Назад в будущее», но зрители этого так и не заметили
НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)
Ходили в баню с евнухами и на хальвет по записи: как зимой согревались наложницы Топкапы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше