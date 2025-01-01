Меню
Гэрри Маршалл
Награды
Награды и номинации Гэрри Маршалл
Garry Marshall
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Гэрри Маршалл
Primetime Emmy Awards 1979
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Series - Comedy
Номинант
Outstanding Series - Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding New Series
Номинант
Outstanding Series - Comedy
Номинант
Outstanding New Series
Номинант
Outstanding Series - Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотая малина 2012
Худший режиссер
Номинант
