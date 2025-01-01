Как «Оно: Добро пожаловать в Дерри» связано с «Побегом из Шоушенка»? Кажется, HBO соединяет самые страшные миры Кинга

«Вот и сказочке конец!»: угадайте, из каких советских фильмов эти 5 бабушек — тест для настоящих знатоков

«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя», а ее просмотрели почти 213 млн раз

«Алиса чисто Капитан Марвел»: ИИ превратил 9 мультяшек СССР в людей – у зрителей сразу нашлось 3 фаворита (фото)

Кармен в «Танцах со звездами», от Джуни остался только голос: что стало со звездами «Детей шпионов» — за 24 года порвали с большим кино (фото)

Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал

Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)

Дуэли за кулисами, но не на шпагах: «Трех мушкетеров» могли показать по ТВ еще в 1978 году — но фильм пылился на полке

Док Браун удружил так удружил: Марти минимум трижды погиб в «Назад в будущее», но зрители этого так и не заметили

НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)