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Постер сериала По ту сторону волков
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Киноафиша Сериалы По ту сторону волков

По ту сторону волков (2002 - 2002)

Bitva pokolenij 18+
Год выпуска 2002
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Действие детективного сериала «По ту сторону волков» разворачивается в послевоенные годы в небольшом российском городке, в котором происходит серия загадочных убийств. Жертв обнаруживают с порванным горлом, а неподалеку на снегу красуются волчьи следы. Суеверные жители считают, что против их города восстала если не сама природа, то как минимум стая оборотней из старинных легенд. Но молодой следователь Высик, недавно возглавивший местное отделение Уголовного розыска, не верит в мистику, зато верит в человеческую хитрость.

В ролях
В ролях
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Александр Балуев
Александр Балуев
Нина Усатова
Нина Усатова
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Ольга Остроумова
Ольга Остроумова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
По ту сторону волков - Сезон 1 Сезон 1
2002, 4 эпизода
 
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