Действие детективного сериала «По ту сторону волков» разворачивается в послевоенные годы в небольшом российском городке, в котором происходит серия загадочных убийств. Жертв обнаруживают с порванным горлом, а неподалеку на снегу красуются волчьи следы. Суеверные жители считают, что против их города восстала если не сама природа, то как минимум стая оборотней из старинных легенд. Но молодой следователь Высик, недавно возглавивший местное отделение Уголовного розыска, не верит в мистику, зато верит в человеческую хитрость.