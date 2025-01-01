Меню
Награды и номинации Владимира Хотиненко

Vladimir Khotinenko
ММКФ 1999 ММКФ 1999
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Окно в Европу 1993 Окно в Европу 1993
Лучший фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2004 Кинофестиваль Кинотавр 2004
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1996 Кинофестиваль Кинотавр 1996
Полнометражный фильм
Номинант
 Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1995 Кинофестиваль Кинотавр 1995
Полнометражный фильм
Номинант
