Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Мира Наир
Награды
Награды и номинации Мира Наир
Mira Nair
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Мира Наир
Каннский кинофестиваль 1988
Приз зрительских симпатий
Победитель
Золотая камера
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
UNESCO Award
Победитель
UNESCO Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2001
Golden Lion
Победитель
Laterna Magica Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1991
Best Film
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2020
Премия Джеффа Сколла в области влиятельных СМИ
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2016
Торжественные или специальные представления
Номинант
Франшиза трещит по швам: 5 глупых моментов в «Терминаторе», которые уничтожили его логику
«Человек-бензопила» кого на самом деле любил Аки — Макиму, Химено или Дэнджи?
2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет?
Ремейк подкрался незаметно: Женей Лукашиным в новой версии «Иронии судьбы» станет звезда «Слова пацана» (первые фото)
«Не заметила, как меня захватило»: этому детективу со звездой «Невского» не зря поставили 8.1 – 16 серий увлекают не только видами Петербурга
Хруст льда снаружи, треск пламени внутри: 5 роскошных скандинавских фильмов с рейтингом 7.5+ – о концовке №1 зрители спорят 13 лет
Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»
Вдохновлен «Москва слезам не верит»: в 2020-м этот детектив зрители назвали «главным кинособытием» – понятно, откуда рейтинг 8.1
Как раз успеем до выхода пятого сезона: топ-5 сериалов, которые точно стоит посмотреть фанатам «Очень странных дел»
3 сезон «Поднятия уровня» отложили в долгий ящик из-за «Человека-бензопилы»: хотите продолжение истории Сон Джин-Ву – готовьтесь платить
За что Пальто отправили в колонию в финале «Слова пацана»? Статья серьезная, но надолго в тюрьме он не задержится
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667