Киноафиша Персоны Питер Фонда Награды

Награды и номинации Питер Фонда

Peter Fonda
Награды и номинации Питер Фонда
Оскар 1998 Оскар 1998
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1970 Оскар 1970
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1999 Золотой глобус 1999
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1964 Золотой глобус 1964
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
