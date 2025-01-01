Меню
Персоны
Питер Фонда
Награды
Награды и номинации Питер Фонда
Peter Fonda
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Питер Фонда
Оскар 1998
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1970
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1999
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1964
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
