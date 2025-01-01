Меню
Рози Перес
Награды
Награды и номинации Рози Перес
Rosie Perez
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Рози Перес
Оскар 1994
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Choreography
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Choreography
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Choreography
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Берлинале 1994
Особое упоминание
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
