Фрэнк Грилло поклоняется маньяку Чарльзу Мэнсону в трейлере хоррора «Паранормальное. Другой мир»

Фильм о сектантах, которые нападают на влюбленную пару.

В сети появился первый трейлер хоррор-триллера «Паранормальное. Другой мир» (The Resurrection of Charles Manson), в котором звезда киновселенной Marvel Фрэнк Грилло сыграл главу культа, поклоняющегося покойному серийному убийце Чарльзу Мэнсону. Фильм стал режиссерским дебютом сына актера, Реми Грилло.

В центре сюжета окажется молодая влюбленная пара, работающая над созданием звуковой дорожки для документального фильма о маньяке Чарльзе Мэнсоне. В поисках идеальной площадки для записи они находят подходящую местность — через Airbnb главные герои селятся в уединенном доме посреди пустыни. Романтический уик-энд оборачивается кошмаром, потому что на парня и девушку открывают охоту обитающие там приверженцы учения Мэнсона. Под управлением харизматичного лидера деревенские сектанты хотят провести сатанистский обряд. Через жертвоприношение они надеются воскресить своего идола.

В основной актерский состав вместе с Грилло вошли Джош Плэсси, Кэтрин Хьюз, Джейми Кинг, Сара Дюмон, Уилл Пельтц, Сидель Ноэль, Алекс Файн, Джош Плэсси и Винс Хилл-Бедфорд. Сценарий написали Брев Мосс и упомянутый Плэсси.

«Паранормальное. Другой мир» выйдет в платных онлайн-кинотеатрах США в этом месяце, а российский релиз картины намечен на 6 апреля.