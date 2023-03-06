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Киноафиша Новости Фрэнк Грилло поклоняется маньяку Чарльзу Мэнсону в трейлере хоррора «Паранормальное. Другой мир»

Фрэнк Грилло поклоняется маньяку Чарльзу Мэнсону в трейлере хоррора «Паранормальное. Другой мир»

6 марта 2023 10:36
Фрэнк Грилло поклоняется маньяку Чарльзу Мэнсону в трейлере хоррора «Паранормальное. Другой мир»

Фильм о сектантах, которые нападают на влюбленную пару.

В сети появился первый трейлер хоррор-триллера «Паранормальное. Другой мир» (The Resurrection of Charles Manson), в котором звезда киновселенной Marvel Фрэнк Грилло сыграл главу культа, поклоняющегося покойному серийному убийце Чарльзу Мэнсону. Фильм стал режиссерским дебютом сына актера, Реми Грилло.

В центре сюжета окажется молодая влюбленная пара, работающая над созданием звуковой дорожки для документального фильма о маньяке Чарльзе Мэнсоне. В поисках идеальной площадки для записи они находят подходящую местность — через Airbnb главные герои селятся в уединенном доме посреди пустыни. Романтический уик-энд оборачивается кошмаром, потому что на парня и девушку открывают охоту обитающие там приверженцы учения Мэнсона. Под управлением харизматичного лидера деревенские сектанты хотят провести сатанистский обряд. Через жертвоприношение они надеются воскресить своего идола.

В основной актерский состав вместе с Грилло вошли Джош Плэсси, Кэтрин Хьюз, Джейми Кинг, Сара Дюмон, Уилл Пельтц, Сидель Ноэль, Алекс Файн, Джош Плэсси и Винс Хилл-Бедфорд. Сценарий написали Брев Мосс и упомянутый Плэсси.

«Паранормальное. Другой мир» выйдет в платных онлайн-кинотеатрах США в этом месяце, а российский релиз картины намечен на 6 апреля.

Фото: XYZ Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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