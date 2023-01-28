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Постер фильма Мистика: похищение Шерри Папини
5.2
Киноафиша Фильмы Мистика: похищение Шерри Папини
5.2

Мистика: похищение Шерри Папини

, 2023
Hoax: The Kidnapping of Sherri Papini
Канада / криминал, драма / 18+
Постер фильма Мистика: похищение Шерри Папини
5.2

В ролях

Джейми Кинг
Джейми Кинг
Шерри Папини
Лоссен Чэмберс
Детектив Молли Роулендс
Джилл Тид
Loretta Graeff
Мэтт Хэмилтон
Мэтт Хэмилтон
Keith Papini
Christina Sicoli
Laura Anderson
Джош Коллинз
Chris
Кайла Деорксен
Caitlin Vernon
David Allan Pearson
Detective Anthony Bertain
Дэвид Леннон
Andrew
Arpad Balogh
David Dreyfus
Режиссер Marta Borowski
Сценарист Кэти Боланд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 марта 2024
Премьера в мире 28 января 2023
Производство Johnson Production Group, Lifetime
Другие названия
Hoax: The Kidnapping of Sherri Papini, Farsa: O Sequestro de Sherri Papini, Mistyfikacja: Porwanie Sherri Papini, Noyée dans ses mensonges : L'Histoire vraie de Sherri Papini, Sherri Papini: I Kidnapped Myself, Тайна похищения Шерри Папини, 謝莉帕皮尼的綁架騙局

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Обновлено 4 марта 2024

Цитаты

[Кит уходит, обиженный и возмущённый, узнав правду от Шерри во время допроса]
Детектив Молли Роулендс [достаёт лист бумаги, читает вслух] «Моя кожа — моя гордость. Я набросилась на тех латиноамериканок, что называли меня нацисткой, и избила их до крови.»
[показывает записку Шерри]
Детектив Молли Роулендс Ты это написала?
Шерри Папини Никогда не видела.
Детектив Молли Роулендс Мне кажется, ты видела. Мне кажется, ты написала это. Миссис Папини, вы не только разрушили свою семью... но и своим расизмом нанесли непоправимый урон Реддингу. Вы отобрали драгоценные ресурсы у настоящих жертв.
Шерри Папини Я — жертва!

Отзывы о фильме

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