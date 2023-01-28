[Кит уходит, обиженный и возмущённый, узнав правду от Шерри во время допроса]

Детектив Молли Роулендс [достаёт лист бумаги, читает вслух] «Моя кожа — моя гордость. Я набросилась на тех латиноамериканок, что называли меня нацисткой, и избила их до крови.»

[показывает записку Шерри]

Детектив Молли Роулендс Ты это написала?

Шерри Папини Никогда не видела.

Детектив Молли Роулендс Мне кажется, ты видела. Мне кажется, ты написала это. Миссис Папини, вы не только разрушили свою семью... но и своим расизмом нанесли непоправимый урон Реддингу. Вы отобрали драгоценные ресурсы у настоящих жертв.