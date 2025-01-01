Меню
Эдриан Броуди
Награды
Награды и номинации Эдриана Броуди
Adrien Brody
Награды и номинации Эдриана Броуди
Оскар 2025
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2003
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
