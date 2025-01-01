Меню
Элайджа Вуд
Награды
Награды и номинации Элайджи Вуда
Elijah Wood
Награды и номинации Элайджи Вуда
MTV Movie & TV Awards 2003
Best On-Screen Team
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2002
Best Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
