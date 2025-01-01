«Это невероятно»: второй сезон еще не вышел, а Marvel уже обсуждает пятый — что происходит с «Людьми Икс ’97»

«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения

Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб»

Калюжный ушел в армию — но это не все перемены: 3-й сезон «Вампиров средней полосы» не будет похож ни на один предыдущий

«Непоняток не остается, это радует»: фанаты «Извне» и «Очень странных дел», ликуйте – нашлась занятная замена на 4 сезона с рейтингом 7.5

Дэдпул с Детстроуком вцепились друг другу в глотки: определили, кто выйдет живым из смертельной битвы

Общежитие слушает и не осуждает: этот ляп в «Москва слезам не верит» упускают 45 лет – присмотритесь к комнате после перепланировки (фото)

Вовсе не сцена с лягушкой: фанаты назвали лучший момент в «Монологе фармацевта» – в аниме еще не показали, а вот читатели ранобэ все поймут

Сон Джин-ву такие страсти только снятся: когда Маомао и Дженьши наконец сойдутся

Хэлоу! Тест слушает: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с женщиной и телефоном