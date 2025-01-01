Меню
Крис Нот
Награды
Награды и номинации Крис Нот
Chris Noth
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Крис Нот
Золотой глобус 2011
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
