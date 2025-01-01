Меню
Персоны
Орландо Блум
Награды
Награды и номинации Орландо Блума
Orlando Bloom
Награды и номинации Орландо Блума
Золотая малина 2008
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Победитель
Лучшее перевоплощение
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Breakthrough Male Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2004
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
