Марвин Флейт может быть величайшим детективом, которому удалось поймать клоуна-каннибала или правильно идентифицировать современный шкаф середины века. Но есть одна тайна, которую он до сих пор не может разгадать, - это его семья. Теперь, вернувшись в Гримсбург, город, где у каждого есть своя тайна, Флейт будет искать любую зацепку, чтобы искупить свою вину перед бывшей женой, которую он так и не перестал любить, даже если для этого придется общаться с сыном, которого он так и не удосужился узнать.