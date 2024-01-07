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Постер сериала Гримсбург
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Киноафиша Сериалы Гримсбург

Гримсбург (2024 - …)

Grimsburg 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут

О чем сериал

Марвин Флейт может быть величайшим детективом, которому удалось поймать клоуна-каннибала или правильно идентифицировать современный шкаф середины века. Но есть одна тайна, которую он до сих пор не может разгадать, - это его семья. Теперь, вернувшись в Гримсбург, город, где у каждого есть своя тайна, Флейт будет искать любую зацепку, чтобы искупить свою вину перед бывшей женой, которую он так и не перестал любить, даже если для этого придется общаться с сыном, которого он так и не удосужился узнать.

В ролях
В ролях
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Рейчел Дратч
Рейчел Дратч
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон
Эринн Хэйс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Гримсбург - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 13 эпизодов
 
Гримсбург - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 13 эпизодов
 
Сезон 3
TBA,
 
Отзывы о сериале
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