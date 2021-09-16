«Харперы» — мультипликационное шоу, повествующее о главе не самого типичного американского семейства по имени Дебби. В то время как Дебби решает важные житейские вопросы, в том числе и финансовые, ее супруг Фредди, страдающий манией контроля, активно занимается домом и детьми — одиннадцатилетней безудержной оптимисткой по имени Олли и ее братом-интровертом Тоддом, который, кажется, претендует на звание самого умного члена семьи. Когда главная героиня случайно теряет любимую работу, все семейство вынужденно перебирается в старый дом, который достался им по наследству.