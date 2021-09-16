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Постер к сериалу Харперы
Постер к сериалу Харперы
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Киноафиша Сериалы Харперы
Харперы (2021 - …) The Harper House 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность 4 часа 10 минут
О чем сериал

«Харперы» — мультипликационное шоу, повествующее о главе не самого типичного американского семейства по имени Дебби. В то время как Дебби решает важные житейские вопросы, в том числе и финансовые, ее супруг Фредди, страдающий манией контроля, активно занимается домом и детьми — одиннадцатилетней безудержной оптимисткой по имени Олли и ее братом-интровертом Тоддом, который, кажется, претендует на звание самого умного члена семьи. Когда главная героиня случайно теряет любимую работу, все семейство вынужденно перебирается в старый дом, который достался им по наследству.

Харперы - дублированный трейлер
Харперы
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Брэд Нили
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейсон Ли
Джейсон Ли Freddie Harper
Габури Сидибе
Габури Сидибе Shauna Bradley
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Ollie Harper
Гари Энтони Уильямс
Гари Энтони Уильямс Gbenge Bradley
Рэй Сихорн
Рэй Сихорн Debbie Harper
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Харперы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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