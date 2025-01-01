Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Сэмюэл Л. Джексон
Награды
Награды и номинации Сэмюэла Л. Джексона
Samuel L. Jackson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Сэмюэла Л. Джексона
Оскар 2022
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1995
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991
Лучший актер второго плана
Победитель
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1997
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
MTV Movie Awards 2013
Лучший WTF момент
Победитель
Лучший WTF момент
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Dressed
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best On-Screen Duo
Номинант
Берлинале 1998
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
В 4 сезоне Netflix наконец раскрыл эту тайну: почему ведьмак называл себя Геральтом из Ривии
Если начинать смотреть, то только так: 4 сериала про Дексера, расположенные по хронологии
После финала 6 сезона «Острых козырьков» стало понятно: этих 2 врагов Томми Шелби так и не сможет убить
Двойная жизнь Шефа из «Бриллиантовой руки»: кем был главарь бандитов на самом деле – человек советский, рабочий
«Лучше поунижаться смолоду, чтоб потом…»: только поклонники Рязанова продолжат 7/7 цитат из фильма «Жестокий романс»
Новый триллер с Ребеккой Фергюсон продолжает лидировать на стриминге — в России у фильма рейтинг всего лишь 6.5
Достойный сюжет уже придумали: «Назад в будущее 4» предложили снять без Майкла Дж. Фокса – его заменят нейросети
Один из самых недооцененных хорроров со звездой «Побега из Шоушенка» вышел ровно 35 лет назад: именно с него «срисовали» Silent Hill
«Изделие одноразовое»: «Ночной агент» на Netflix популярней «Игры в кальмара» – почему россияне прозвали триллер «мусором»?
Помните теорию о том, что Шрэк сожрал собственных сыновей? В DreamWorks наконец-то показали, что стало с Фергусом и Фарклом (фото)
«Неоригинально, но полезно»: на IMDB ругают даже «Иди и смотри», зато у этой советской военной драмы – ни единого плохого отзыва
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667